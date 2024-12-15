شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يشاهد مباراة الزمالك والمصرى من مقصورة استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 06:17 م

تواجد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفنى المنتظر لفريق الزمالك، فى مقصورة استاد برج العرب؛ لمشاهدة مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى، التى تجمعهما حاليًا على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. محمود جاد، حارس مرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامى، سمير فكرى، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي.. 1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط، 2ـ المصري: برصيد 4 نقاط، 3ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد 4 نقاط، 4 إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة.

وكان كريستيان جروس وصل إلى القاهرة اليوم، لإنهاء الاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء على تفاصيل عقده.