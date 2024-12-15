شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسماعيلية يهزم الداخلية بثنائية ويصعد للمركز الثالث بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا غاليا خارج ملعبه على الداخلية بهدفين دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 14 في المركز الثالث عشر .



كما تعادل وى مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في وصافة جدول الترتيب ، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الرابع ، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع راية ليتعقد موقف أبناء الغريب في جدول الترتيب .



وتقام حاليا مباراة القمة بين المقاولون العرب ووادى دجلة ، بينما تستكمل باقى المواجهات غدا الإثنين ، على أن تختتم مباريات الجولة يوم الثلاثاء بلقاء القناة مع الترسانة .



