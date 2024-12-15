شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي فرانك دوماس مديرًا فنيًا لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت ، برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

ويمتلك الفرنسي فرانك دوماس مسيرة تدريبية حافلة، أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر، كما حصد لقب بطولة الدوري مع فريق مازيمبي الكونغولي بعد خوض 24 مباراة بدون هزيمة، كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان الفرنسي بالدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل.

أما على مستوى اللعب ارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل ويستضيفها استاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء.