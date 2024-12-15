شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد لفروعه فى الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة خلال اجتماعه القادم لاعتماد التشكيل الجديد لفروعه، فى خطوة تهدف لإعادة تنظيم العمل الإداري وتحسين كفاءة الأداء فى الفروع المختلفة.

ويأتي هذا القرار بناءً على التقرير المفصل الذي تعكف على إعداده لجنة مختصة برئاسة محمد الشربيني وعضوية السيد مصطفى أبو زهرة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأشرف موسى، وبإشراف من رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.



وتم تشكيل اللجنة لدراسة وضع الفروع الحالي وتقييم أدائها الإداري والتنظيمي. وتشمل مهام اللجنة إعداد تقرير شامل يتضمن ملاحظات ومقترحات لتحسين هيكلة الفروع بما يتماشى مع أهداف اتحاد الكرة لتطوير العمل الكروي على المستوى المحلي والإقليمي.



يهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الفروع ودعمها لتكون أكثر قدرة على تلبية متطلبات تطوير اللعبة. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات تحسين آليات التنسيق بين الفروع والمقر الرئيسي، وضمان تقديم الدعم الفني والإداري المناسب للأندية والمنتخبات المحلية.



اعتماد التشكيل الجديد للفروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الإداري في اتحاد الكرة، ويعكس التزام الاتحاد بالاستثمار في بنية تنظيمية قوية تدعم تطور كرة القدم في مصر على كافة المستويات.