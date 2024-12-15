شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو زهرة: إنفانتينو توقع نهضة كروية لـ مصر فى عهد أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفي أبو زهرة ، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد، عن رسالة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، على هامش تواجدهما فى قطر لحضور مباريات كأس الأنتركونتيننتال.

وكتب أبو زهرة، على حسابه على فيس بوك، "المهندس هاني أبو ريدة يتمتع باحترام وحب كبير من جميع عناصر المنظومة الكروية، وبيحقق كل يوم معادلة صعبة يحافظ بها علي مكانة بلده في كل المحافل الدولية".

وأضاف، "إنفانتينو وجه التهئنة لهاني أبو ريدة ومجلسه، مشيرًا إلى أنه يتوقع تطورا كبيرا فى الكرة المصرية في عهد المجلس الجديد".