أكرم توفيق أعلى لاعبي الأهلي تقييمًا فى مباراة باتشوكا رغم الخسارة

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نال أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الأهلى أعلى تقييم بين لاعبى المارد الأحمر فى مباراة باتشوكا المكسيكى رغم الخسارة.

ونجح أكرم توفيق فى استخلاص الكرة 26 مرة، وتدخل على الكرة بنجاح فى سبع مرات، وبلغت دقة تمريراته 91% وقام بأربع مرواغات ناجحة وفقد الكرة 11 مرة فقط.

ويخضع أكرم توفيق، لاعب خط وسط النادى الأهلى، لفحوصات طبية عقب عودة البعثة الحمراء من قطر؛ للوقوف على حجم الاصابة التى تعرض لها وتسببت فى خروجه من مباراة باتشوكا المكسيكى أمس.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم إلى القاهرة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي أمس، السبت، باستاد 974 في نصف نهائي كأس العالم للقارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

وخسر الأهلي من بطل المكسيك 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها باتشوكا ليحصد لقب كأس التحدي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.

يستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الاحد المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.