شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الزمالك، في السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

محمود جاد - حارس مرمى، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى، محمود حمادة ، محمد مخلوف، محمد الشامى ، سمير فكرى ، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن.

الزمالك استهل مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، ليحصد الأبيض 4 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1، ليحصد 4 نقاط أيضاً في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

ويقود مباراة الزمالك والمصري طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال حكم الساحة، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.