شكرا لقرائتكم خبر عن لقب واحد يفصل منتخب رجال الاسكواش عن صدارة الأكثر تتويجاً ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلات شرف الفراعنة في لعبة الاسكواش، توج منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش ببطولة العالم فى هونج كونج، للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز مازن هشام على كورتيس ماليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11، 13-11، 6-11، 11-6، 11-8.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11، 13-11، 11-8، 11-9.

ولم يتم لعب الشوط الثالث بين مصطفى عسل ومروان الشوربجي باعتبار نتيجته تحصيل حاصل.

بذلك يرفع الفراعنة رصيدهم إلى 7 ألقاب وينفردون بالمركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجاً باللقب، على بعد لقب وحيد من الصدارة، بعد تخطي المنتخب الباكستاني صاحب الـ 6 ألقاب، ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز في نصف النهائي على فرنسا بنتيجة 2-1، بينما جاء تأهل المنتخب الانجليزي عقب الفوز على سويسرا بنتيجة 2-0.

نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني السبعة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا، 2024 في هونج كونج.