شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة هيستيرية للاعبي منتخب الاسكواش بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:42 م

سادت حالة من الفرحة العارمة بين نجوم المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، بعد التتويج ببطولة العالم بهونج كونج، للمرة السابعة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وقام علي فرج المصنف الأول عالمياً بالقفز من فوق الملعب الزجاجي لمعانقة زميله مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً، بعد انتهاء الشوط الثاني وإعلان تتويج مصر باللقب.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز مازن هشام على كورتيس ماليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11، 13-11، 6-11، 11-6، 11-8.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11، 13-11، 11-8، 11-9.

ولم يتم لعب الشوط الثالث بين مصطفى عسل ومروان الشوربجي باعتبار نتيجته تحصيل حاصل.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز في نصف النهائي على فرنسا بنتيجة 2-1، بينما جاء تأهل المنتخب الانجليزي عقب الفوز على سويسرا بنتيجة 2-0.

نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

بذلك يرفع الفراعنة رصيدهم إلى 7 ألقاب وينفردون بالمركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجاً باللقب، بعد تخطي المنتخب الباكستاني صاحب الـ 6 ألقاب، ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني السبعة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا، 2024 في هونج كونج.

علي فرج يقفز من على الحائط الزجاجي لمعانقة مصطفى عسل بعد التتويج