شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة وتحية الجماهير قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق البورسعيدي.

وكان أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية الأخيرة.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.