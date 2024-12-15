شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:40 م

تعود بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس، بعد خوض مباراة الترجى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة دجوليبا وساجرادا في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب 26 مارس بمالي.

ويتواجد فريقا بيراميدز والترجي في المجموعة الرابعة رفقة ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي برصيد 7 نقاط.

2- بيراميدز برصيد 4 نقاط.

3- ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

4- دجوليبا برصيد نقطة واحدة.

تلقى بيراميدز هزيمته الأولى في دوري أبطال أفريقيا بعد السقوط أمام الترجي التونسي، مساء أمس السبت.