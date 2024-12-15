شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصري في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة، رفقة كل من، بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصري البورسعيدى 9.53 مليون يورو.

تلقى النادي المصري خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره من خلاله، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراته أمام الزمالك، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

تنقل قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية، كما تنقل المباراة قناة بي إن سبورتس.

ويدخل فريق الزمالك المباراة في ظروف استثنائية بمعنويات ضعيفة بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة.