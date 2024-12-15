شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات الزمالك تتوجه إلى برج العرب لنقل الجماهير لحضور مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجهت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إلى برج العرب لنقل جماهير الأبيض إلى الاستاد لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، على متابعة توافد الجماهير لمقر النادي من بوابة 5 لتوفير كافة سبل الراحة لهم.
ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويقع الزمالك برفقة المصري في المجموعة الرابعة بـ بطولة الكونفدرالية، التي تضم إلى جوارهما إنيمبا النيجيري وبلاك بولز مابوتو الموزمبيقي.ترتيب مجموعة الزمالك والمصري
1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط.
2ـ المصري: برصيد 4 نقاط.
3ـ إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة.
4ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد نقطة واحدة
ويقود مباراة الزمالك والمصري طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال حكم الساحة، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.
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