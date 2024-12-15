شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات الزمالك تتوجه إلى برج العرب لنقل الجماهير لحضور مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إلى برج العرب لنقل جماهير الأبيض إلى الاستاد لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، على متابعة توافد الجماهير لمقر النادي من بوابة 5 لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.