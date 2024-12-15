شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشطرنج الجديد برئاسة مختار عمارة ينتظر عملية "التسليم والتسلّم" والان مع تفاصيل الخبر

أكد عصام غنيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للشطرنج ، أن مجلس إدارة الاتحاد الذي فاز في الانتخابات الأخيرة ينتظر عملية "التسليم والتسلّم"، التي ستتم خلال الساعات المقبلة بين المجلس الجديد والقديم الذي كان يترأسه أحمد عدلي في حضور وفد من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف عصام غنيم لـ"الخليج 365"، أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة اللواء مختار عمارة، الذي فاز في الإنتخابات التي اُجريت أمس، السبت، سيعقد اجتماعاً بمجرد استلام مهمته رسمياً من أجل مناقشة الملفات المطروحة على مائدة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الشطرنج على أن العملية الإنتخابية تمت أمس فى مشهد حضاري رائع يؤكد الروح الرياضية التي تسود بين أعضاء اللعبة، موضحاً أن التنافس بين كافة المُرشحين كان شريفاً للغاية لأن الجميع في لعبة الشطرنج يسعى لخدمة اللعبة بعيداً عن اي مصالح شخصية.

وتمنى عصام غنيم التوفيق للمجلس الجديد بقيادة اللواء مختار عمارة خاصة وأن المجلس يضم عناصر متجانسة وتمتلك خبرات جيدة وحماس شديد من أجل تحقيق نجاحات كثيرة لرياضة الشطرنج على جميع الأصعدة المحلية والعربية والقارية.

وكان اللواء مختار عمارة، قد فاز برئاسة الاتحاد المصري للشطرنج، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عُقد مساء أمس، السبت، بمبنى الاتحاد الرياضية بمدينة نصر ، وتضم قائمة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، كلا من: أحمد فهمي ذكرى، أشرف عبد الحليم، جورج سمير، مصطفى مختار، مدحت مصطفى، سيد أحمد عيد، وليد عاصم.