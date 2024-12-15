شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يصل القاهرة لتولي تدريب الزمالك ويحضر مباراة المصرى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى المنتظر لفريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك إلى القاهرة منذ قليل، لإنهاء الاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء على تفاصيل عقده.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الزمالك وجروس لتولي المدرب السويسري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالى جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.

ومن المنتظر أن يعقد جروس جلسة مع مسئولى الزمالك لإنهاء الاتفاق بشكل رسمى وتقويع العقود، ثم التوجه إلى الإسكندرية لحضور مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى برج العرب.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.