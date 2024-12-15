شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً نبيل الحلفاوى "عمدة الأهلاوية" على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

رحل عالمنا اليوم الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى وتم حجزه فى غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية فى الساعات الأخيرة حتى فارق الحياة.

نبيل الحلفاوى لم يكن غائباً عن المشهد الكروي فهو ليس أهلاويا عاديا، وإنما من أكثر الأهلاوية انتماءً وإخلاصاً، وتحول إلى قيمة ورمز وعمدة الأهلاوية على السوشيال ميديا، وتحديدا موقع إكس "تويتر سابقاً".

وإذا تابعت صفحة الفنان نبيل الحلفاوي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” ستشعر أنك دخلت صفحة أحد نجوم الكرة السابقين وليس فنانا شهيرا، فلا يترك الحلفاوي فرصة إلا دافع فيها عن الأهلي أو تغنّى بمبادئه وبطولاته وأظهر عشقه لكرة القدم.

ونقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضى، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية الحية منهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.