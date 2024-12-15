شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات طائرة الزمالك تصل الصين للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى الصين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الصين، خلال الفترة من17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

"نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في الصين.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى والتي تعتبر بمثابة مجموعة صعبة، حيث أوقعت الفريق بجانب فرق:-

تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"

جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالمياً"

فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".