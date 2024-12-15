شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من قطر بعد وداع إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 02:43 م

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من قطر بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي أمس، السبت، باستاد 974 في نصف نهائي كأس العالم للقارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

وخسر الأهلي من بطل المكسيك 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها باتشوكا ليحصد لقب كأس التحدي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.