شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتقاضى راتب الولاية الأولى فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع السويسرى كريستيان جروس لتولى قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز، وتم الاتفاق على قيمة العقد الذى سيحصل عليه الخواجة السويسرى.

واتفق الزمالك مع جروس على تقاضى مع جهازه المعاون ما يقرب من 85 ألف دولار شهريًا، وهو راتب قريب من الذى كان يتقاضاه الخواجة السويسرى فى ولايته الأولى مع القلعة البيضاء، حيث إن عقد جروس فى ولايته الأولى كان بقيمة مليون يورو فى السنة، ما يعادل 83 ألف يورو شهريًا.

واتفق الزمالك مع جروس على توقيع عقد لمدة 6 أشهر يكون راتبه خلالها قرابة النصف مليون يورو، ويكون العقد قابلا للتجديد حال الاتفاق على ذلك وسيكون راتب معاوني جروس الأجانب من نفس القيمة المالية المذكورة.

وجاءت أرقام جروس فى القيادة الفنية للزمالك في الولاية الأولى: 53 مباراة خلال 334 يومًا

قاد جروس الزمالك من قبل فى 53 مباراة، بواقع 30 فى الدورى و16 فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.

حقق الزمالك مع جروس 31 فوزاً، بواقع 20 انتصاراً فى الدورى و7 فى الكونفدرالية، وفوزين فى كأس مصر وفوز فى البطولة العربية وفوز فى السوبر المصرى السعودى.

أول بطولة قارية لجروس فى مشواره التدريبى

منح الزمالك أول بطولة قارية للسويسرى جروس فى مسيرته التدريبية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يسبق له التتويج بأى بطولة قارية من قبل، بعدما حقق بطولة الدورى السويسرى مرتين مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل، وكأس السوبر السويسرى مرة مع جراسهوبر، و4 مرات مع بازل.

حقق جروس أكبر فوز مع الزمالك، على حساب القطن التشادى بسباعية نظيفة، فى بداية مشوار الفريق فى بطولة الكونفدرالية.

فيما سجل لاعبو الزمالك 88 هدفًا هذا الموسم، بواقع 59 هدفا فى الدورى، و3 فى كأس مصر، وهدفين فى السوبر المصرى السعودى، وهدفين فى كأس زايد، و22 هدفا فى بطولة الكونفدرالية.

استقبل الزمالك مع جروس 39 هدفًا بواقع 26 هدفًا فى الدورى و10 أهداف فى الكونفدرالية وهدفين فى كأس زايد للأندية العربية وهدف فى السوبر المصرى السعودى.