شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يواجه مصيرا غامضا فى الأهلي بسبب أخطاء مباراة باتشوكا المكسيكي والان مع تفاصيل الخبر

يواجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، شبح الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة وتحديداً مع نهاية الموسم الجاري، بسبب حالة عدم الرضا التي يواجهها اللاعب من قبل جمهور الفريق نتيجة ظهوره بشكل متواضع الفترة الطويلة الماضية.

وتعرض كهربا لانتقادات عنيفة عقب خسارة الأهلي من باتشوكا المكسيكي مساء أمس فى كأس الإنتر كونتيننتال، والتي خسرها الأحمر بركلات الترجيح.



وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا أمس، السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحمّلت الكثير من جماهير كهربا مسئولية خسارة الفريق من باتشوكا بسبب إهدار أكثر من فرصة مُحققة أمام الفريق المكسيكي بجانب إهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بتأهل الأهلي لنهائي الإنتر كونتيننتال وملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل.

ويمر كهربا بحالة من عدم الاتزان في الأهلي بسبب عدم مشاركته أساسياً لفترة طويلة، ثم ظهوره بشكل متواضع خلال الفترة التي يُشارك فيها سواء كبديل للمهاجم الفلسطيني الأساسي للفريق وسام أبو علي، أو خلال مشاركته أساسياً حال غياب المهاجم الفلسطيني للإصابة كما حدث مؤخراً.

وأصبح كهربا في مرمى نيران الغضب الأهلاوية عقب مباراة باتشوكا، لدرجة أن جمهور الأهلي وجه هتافاً إلى كهربا للرحيل من النادي، وشارك كهربا في 42 دقيقة أمام باتشوكا وسدد مرتين، الأولى نحو المرمى والثانية تصدى لها دفاع الفريق المكسيكي.

وقام كهربا بمراوغة واحدة ناجحة، فى حين أضاع فرصة كبرى للتهديف بالإضافة إلى ركلة ترجيح.

لمس محمود كهربا الكرة في مباراة الأهلي وباتشوكا 15 مرة فقط وبلغت نسبة نجاح تمريراته 43% وفاز بـ 3 التحامات أرضية، بينما فشل في الفوز بأي التحام هوائي، وفقد الاستحواذ 6 مرات ، ووفقًا لشبكة «سوفا سكور» العالمية حصل كهربا على أسوأ تقييم من بين جميع لاعبي الأهلي أمام باتشوكا بـ 6.2 درجة.