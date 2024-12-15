شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام علي ماهر أمام الزمالك قبل لقاء الليلة فى الكونفدرالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك نظيره المصري في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة برفقة كل من، بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

إجمالاً.. واجه علي ماهر المدير الفنى للمصري البورسعيدى نادي الزمالك في 14 مباراة سابقة خلال توليه تدريب أندية الدوري، حقق 3 انتصارات كانت فى المواجهات الأخيرة بين المصري والزمالك بالدور الأول والثانى بالدوري المصري النسخة الماضية والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف ثم بهدفين مقابل هدف ثم فى الدور الاول للنسخة الحالية بهدف دون رد، وحقق على ماهر تعادلا وحيدا، بينما تلقى الهزيمة فى 10 مباريات أخرى أمام الفارس الأبيض.



أرقام على ماهر أمام الزمالك

يدخل المصري مباراة اليوم باحثاً عن مواصلة التفوق على الأبيض في الفترة الأخيرة، بعدما فاز على الزمالك قبل أسابيع قليلة في الدوري بهدف نظيف، وهو الفوز الرابع على التوالي للمصري على الزمالك والثالث تحت القيادة الفنية لعلي ماهر.

وحرص علي ماهر مدرب المصري على مراجعة مباريات الزمالك السابقة لوضع الخطة المناسبة للقاء المرتقب، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، كما عقد علي ماهر جلسة مع لاعبي الفريق البورسعيدي وطالبهم خلالها بالفوز لحسم الصراع على صدارة المجموعة، مشدداً على أهمية التركيز في المباراة وعدم الالتفات إلى الظروف المحيطة بها، كما حذر علي ماهر لاعبيه من الثقة الزائدة.

ورصدت إدارة المصري مكافآت مادية للاعبي الفريق لتحفيزهم على الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة من الزمالك، ويفتقد المصري في مباراة الليلة لجهود ميدو جابر الذي تعرض لإصابة في مشط القدم خلال المباراة الماضية أمام بلاك بولز ويخضع على أثرها لعملية جراحية، بالإضافة إلى محمد دبش مدافع الفريق، بالإضافة إلى غموض موقف حسن علي وكريم بامبو وحسين فيصل بسبب الإصابة.