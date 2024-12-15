منتخب سيدات الاسكواش يهزم أمريكا 2 - 0 ويتوج ببطولة العالم للمرة السادسة

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توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش ببطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 2-0، خلال المباراة النهائية التي أقيمت بهونج كونج.



نور الشربيني في منتخب سيدات الاسكواش

وفازت في الشوط الأول روان العربى على مارينا ستيفانونى بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 12-10, 6-11, 11-9.



كما فازت نور الشربيني في الشوط الثاني على أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11، 11-6، 11-7، 11-7.



ولم يتم خوض الشوط الثالث باعتبار نتيجته بمثابة تحصيل حاصل.

بذلك يتوج المنتخب الوطني ببطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي والسادسة فى تاريخه.

وكان تشكيل منتخب السيدات فى مواجهة المنتخب الأمريكى جاء كالتالي:

روان العربى و مارينا ستيفانونى

نور الشربينى و أوليفيا ويفر

هانيا الحمامى و أماندا صبحى

ويمثل المنتخب الوطني للإسكواش في بطولة العالم 4 لاعبات هن: نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، روان العربي المصنفة السابعة، وأمينة عرفي المصنفة الثامنة.

وكان منتخب سيدات الاسكواش تغلب على بلجيكا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، ليتأهل لمواجهة المنتخب الأمريكي في المباراة النهائية.

وشارك المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش في بطولة العالم بداية من عام 1994، وخلال مشاركته الأولى اكتفت سيدات مصر بتحقيق المركز الـ 14 فى الترتيب النهائى للبطولة.

بدأ منتخب سيدات الاسكواش يلفت الأنظار في نسخة عام 2000، عندما حقق المركز الرابع خلال البطولة التي أقيمت بانجلترا، قبل أن يعود ويحقق نفس المركز في نسختين متتاليتين وهما، 2002 بالدانمارك ثم 2004 بهولندا، وفي النسخة التالية نافس المنتخب الوطني على اللقب لأول مرة حيث حصد المركز الثاني خلال البطولة التي أقيمت في كندا.

كان أول تتويج لمنتخب سيدات الاسكواش في نسخة 2008، والتي أقيمت بالقاهرة، حيث مثل المنتخب الوطني كل من، أمنية عبد القوى، إنجى خير الله ورنيم الوليلى، وهبة التركى.

في عام 2012، نجحت سيدات الفراعنة في إضافة اللقب الثاني خلال النسخة التي أقيمت في فرنسا، بمشاركة اللاعبات، أمنية عبد القوى، رنيم الوليلى، نور الطيب، ونور الشربينى.

وخلال نسختين متتاليتين في موسمي 2016، و2018، أضافت سيدات الاسكواش اللقبين، الثالث والرابع، بوجود كل من، أمنية عبد القوى (2016) ، ورنيم الوليلى، ونور الشربينى ونوران جوهر، ونور الطيب (2018).

وكانت النسخة الماضية والأخيرة هي التتويج الخامس لسيدات الفراعنة بعد الفوز باللقب، خلال البطولة التي أقيمت بالقاهرة، ومثل المنتخب الوطني، نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامى، ونور الطيب.



منتخب السيدات للأسكواش