شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة انضمامه لجهاز جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف أمير عزمى مجاهد ، المدير الفنى للداخلية، حقيقة انضمامه للجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى المنتظر للزمالك.

وقال أمير عزمى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، ومنشغل حالياً بمباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية بدورى القسم الثانى التى تقام بعد قليل.

وأضاف مجاهد، "والله ما أعرف حاجة، وعندى ماتش، وإن شاء الله هشوف الدنيا وربنا يسهل".

ووصل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى المنتظر لفريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك إلى القاهرة منذ قليل، لإنهاء الاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء على تفاصيل عقده.

وجاري المفاضلة بين أمير عزمى وفتح الله للاستقرار على أحدهما، وبعد الاختيار يتم عرض الاسم والاقتراح على جروس لمعرفة رأيه حال تم الاتفاق معه على تدريب الفريق.