شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس مظهر وهيام بركة تعدان تقريرا شاملا عن نشاط الكرة النسائية ومنتخباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرعت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وهيام بركة مسئولة التحكيم النسائي باتحاد الكرة، بإعداد تقرير مفصل عن نشاط الكرة النسائية في مصر على مختلف المستويات، سواء مسابقات الأندية أو المنتخبات الوطنية.

جاء ذلك بعد تكليف رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة الثنائي، وتتضمن ذلك تحليل أداء الأندية، مستوى المنافسة، وعدد المشاركات في المسابقات المحلية.

كما يشمل التقرير مراجعة أداء المنتخبات الوطنية في الفئات العمرية المختلفة، والخطط المستقبلية لتطويرها، وكذلم تقييم مدى جاهزية الملاعب والمرافق لدعم تطور الكرة النسائية.

ويسعى الاتحاد من خلال هذا التقرير إلى وضع خطة شاملة لتطوير كرة القدم النسائية في مصر، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي. ويأتي التكليف في إطار رؤية الاتحاد لدعم الرياضة النسائية وتوسيع قاعدة الممارسة بين الفتيات.

بفضل خبراتهما في إدارة النشاط الرياضي، يُنتظر أن تقدم إيناس مظهر وهيام بركة رؤية متكاملة تعتمد على تحليل دقيق للواقع الحالي، مع تقديم مقترحات عملية لتحسين مستوى اللعبة وجعلها أكثر تنافسية.

من المقرر أن يتم عرض التقرير النهائي خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث ستتم مناقشة التوصيات والعمل على وضعها حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتطوير كرة القدم النسائية في مصر، والتي تسعى إلى تعزيز الحضور المحلي والدولي للمنتخبات النسائية، ورفع كفاءة مسابقات الأندية بما يتماشى مع المعايير العالمية.