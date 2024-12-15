شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وعمر كمال وعبد الفتاح يعتذرون لكولر بعد إهدار ركلات الترجيح أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر ثلاثي الأهلي "محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح" للجها الفني ولاعبي الفريق بعد إهدارهم ركلات جزاء في مباراة باتشوكا المكسيكي، وأكد اللاعبون الثلاثة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وزملائهم أن التوفيق لم يُحالفهم في تسديد ركلات الجزاء وكانوا يتمنون التسجيل من أجل الفوز والتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني في النهائي.

وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا أمس، السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.