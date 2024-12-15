شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وعمر كمال وعبد الفتاح يعتذرون لكولر بعد إهدار ركلات الترجيح أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالأحد، 15 ديسمبر 2024 02:04 م
اعتذر ثلاثي الأهلي "محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح" للجها الفني ولاعبي الفريق بعد إهدارهم ركلات جزاء في مباراة باتشوكا المكسيكي، وأكد اللاعبون الثلاثة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وزملائهم أن التوفيق لم يُحالفهم في تسديد ركلات الجزاء وكانوا يتمنون التسجيل من أجل الفوز والتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني في النهائي.
وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا أمس، السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
في شأن متصل، كشف مصدر بجهاز الكرة فى النادى الأهلى أن إدارة ناديه ستعيد فتح ملف إعادة منصب مدير الكرة بالفريق بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكى.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إدارة الأهلى تدرس فى الوقت الحالى تعيين مدير كرة جديد بالفريق لإعادة الانضباط داخل جدران النادى ، وأضاف المصدر، "لا تزال هناك عدة أسماء مرشحة لشغل المنصب، ولكن إدارة الأهلى لم تستقر على أحدهم".
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