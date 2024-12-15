ماذا قدم جروس مع الزمالك فى الولاية الأولى؟

اقترب السويسرى كريستيان جروس من العودة مجدداً لقيادة فريق الزمالك بعدما توصل مسئولو القلعة البيضاء لاتفاق معه لتدريب خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وسبق للسويسرى جروس تولى تدريب الزمالك قبل أن يرحل فى مايو 2019 ليتم تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق لاستكمال المهمة الفنية مع أبناء ميت عقبة.

ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه جروس فى القيادة الفنية للزمالك في الولاية الأولى: 53 مباراة خلال 334 يومًا

قاد جروس الزمالك من قبل فى 53 مباراة، بواقع 30 فى الدورى و16 فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.

حقق الزمالك مع جروس 31 فوزاً، بواقع 20 انتصاراً فى الدورى و7 فى الكونفدرالية، وفوزين فى كأس مصر وفوز فى البطولة العربية وفوز فى السوبر المصرى السعودى.

أول بطولة قارية لجروس فى مشواره التدريبى

منح الزمالك أول بطولة قارية للسويسرى جروس فى مسيرته التدريبية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يسبق له التتويج بأى بطولة قارية من قبل، بعدما حقق بطولة الدورى السويسرى مرتين مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل، وكأس السوبر السويسرى مرة مع جراسهوبر، و4 مرات مع بازل.

حقق جروس أكبر فوز مع الزمالك، على حساب القطن التشادى بسباعية نظيفة، فى بداية مشوار الفريق فى بطولة الكونفدرالية.

فيما سجل لاعبو الزمالك 88 هدفًا هذا الموسم، بواقع 59 هدفا فى الدورى، و3 فى كأس مصر، وهدفين فى السوبر المصرى السعودى، وهدفين فى كأس زايد، و22 هدفا فى بطولة الكونفدرالية.

استقبل الزمالك مع جروس 39 هدفًا بواقع 26 هدفًا فى الدورى و10 أهداف فى الكونفدرالية وهدفين فى كأس زايد للأندية العربية وهدف فى السوبر المصرى السعودى.