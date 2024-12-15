شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل مواجهة الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 02:00 م

يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى في السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالاسكندرية، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك برفقة المصري في المجموعة الرابعة بـ بطولة الكونفدرالية، التي تضم إلى جوارهما إنيمبا النيجيري وبلاك بولز مابوتو الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط.

2ـ المصري: برصيد 4 نقاط.

3ـ إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة.

4ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد نقطة واحدة

ويقود مباراة الزمالك والمصري طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال حكم الساحة، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.