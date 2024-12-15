شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي محتاج 5 صفقات فى يناير.. وكولر أضاع إنجازاً قد لا يتكرر والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد بلال ، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر يتحمل مسؤولية هزيمة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، والتي انتهت بهزيمة الأهلي بنتيجة 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال أحمد بلال، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كولر أضاع إنجازاً قد لا يتكرر، ويتحمل المسؤولية وكذلك اللاعبين، المباراة كانت فى المتناول لذلك يتحملون مسؤولية الهزيمة.

وأضاف مهاجم الأهلي السابق ، التشكيل لم يكن موفقاً وكذلك التغييرات، لماذا لم يتم الدفع برضا سليم، وتأخر نزول بيرسي تاو، وتغيير كهربا كان غير موفق، فاللاعب غير جاهز وهذا واضح جداً للجميع.

وتابع، "كان يجب دخول عمرو السولية لتسديد الركلة الرابعة وحسم المباراة، خاصة أنه آخر من سجل في الدوري، لكن كولر أصر على كهربا غير الجاهز".

واختتم أحمد بلال تصريحاته قائلا، "الأهلي بحاجة إلى تدعيمات قوية في يناير المقبل، يجب ضم مهاجم، وجناحين، ولاعب وسط 8، بالإضافة إلى مدافع".