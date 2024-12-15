شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف ومحاضرة فيديو لـ«سيدات سلة الأهلي» قبل نهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى اليوم، الأحد، فيروڤياريو الموزمبيقي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة «سيدات سلة الأهلي» مع «فيروڤياريو» قي نهائي بطولة إفريقيا

‏‎‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة ماريوس ندياي، ويسعى الفريق لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

محاضرة فيديو لـ«سيدات سلة الأهلي» استعدادًا لنهائي إفريقيا

يعقد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى محاضرة فيديو للاعبات الفريق بمقر الإقامة استعدادا لمواجهة فيروڤياريو الموزمبيقي اليوم في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي تقام بالسنغال.

‏‎ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في الساعة الثالثة عصر اليوم، ويقوم خلالها المدير الفني بمناقشة العديد من المهام ‏المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة بعد دراسة نقاط القوة والضعف بالمنافس.