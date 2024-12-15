شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الفروسية يفتح تحقيقاً فى نفوق أحد الخيول بسباق سقارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية أنه سيفتح باب التحقيق في المخالفات التي جاءت بسباق القدرة والتحمل والتي أقيمت بالمنطقة الأثرية فى سقارة.

ونفق أحد الخيول المشاركة فى سباق القدرة في منطقة سقارة، نتيجة انشغال رئيس لجنة القدرة عبد الله النقراشي وإصراره على الركوب والمشاركة في السباق كفارس، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة.

وتسبب تصرف النقراشي في نفوق أحد الخيول نظرا لعدم الالتزام بالضوابط المحددة في تنظيم تلك النوع من مسابقات الفروسية نحو وضع نقاط طبية على طول خط سير السباق لقياس نبض وجهد الخيول ما أدى إلى نفوقه.