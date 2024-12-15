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رئيس اتحاد الفروسية يفتح تحقيقاً فى نفوق أحد الخيول بسباق سقارة

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام مسعود

الأحد، 15 ديسمبر 2024 01:04 م

أكد الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية أنه سيفتح باب التحقيق في المخالفات التي جاءت بسباق القدرة والتحمل والتي أقيمت بالمنطقة الأثرية فى سقارة.

ونفق أحد الخيول المشاركة فى سباق القدرة في منطقة سقارة، نتيجة انشغال رئيس لجنة القدرة عبد الله النقراشي وإصراره على الركوب والمشاركة في السباق كفارس، ما يعد مخالفة صريحة لقانون .

وتسبب تصرف النقراشي في نفوق أحد الخيول نظرا لعدم الالتزام بالضوابط المحددة في تنظيم تلك النوع من مسابقات الفروسية نحو وضع نقاط طبية على طول خط سير السباق لقياس نبض وجهد الخيول ما أدى إلى نفوقه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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