شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المعاون لـ جروس فى الزمالك.. جزائري وهولندي وسويسري والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسري كريستيان جروس ، المدير الفنى المنتظر للزمالك، من مسئولى الزمالك ضم 3 أجانب ضمن الجهاز المعاون له حال اتفق مع النادي على تدريب الفريق، خلفا للبرتغالى جوميز جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى، وسبق للثلاثى التواجد ضمن جهاز جروس أثناء ولايته الأولى مع الزمالك.

والأجانب الثلاثة الذين يرغب جروس فى الاستعانة بهم هم:

شيخ بوزيان بوديان بن عربية شيخ بوزيان بوديان بن عربية ملقب بـ"شيخ بوزيان"، وهو مخطط الأحمال الفرنسي من أصل جزائري، سبق وعمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي، كما سبق له العمل كمساعد في موناكو وستاد رين الفرنسيين، بجانب العمل مع العديد من الأندية العربية مثل الوصل والطفرة وأم صلال بالإمارات والكويت المويتي ومنتخب البحرين. كونلى أودى توينبو كونلى أودى توينبو محلل الأداء وأخصائى تطوير اللاعبين في الجهاز الفني، واللاعب السابق لتوتنهام الإنجليزي، يمتلك خبرات عريضة من خلال عمله مع العديد من الأندية الإنجليزية، مثل توتنهام وريدينج وولفرهامبتون وساوثهامبتون كما عمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي ويمتلك خبرات كبيرة في مجال الطب الرياضي ورفع اللياقة البدنية. توماس جروتر توماس جروتر مدرب حراس المرمي السويسري الجنسية، يبلغ 51 عاما، وسبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة، وهو أحد أبرز حراس المرمي في تاريخ بازل السويسري، حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتي اعتزاله موسم 1997 - 1998.

وأنهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع جروس على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتبقى الاتفاق على مدة العقد وبعض الأمور التى تخص الجانب المالى.

وفى حال الاتفاق مع جروس على كل التفاصيل سيقوم المدرب السويسري باختيار الجهاز المعاون له على أن يقترح الزمالك اسم المدرب المصرى المساعد له فى الفريق ليختار ويقول رأيه.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن هناك مفاوضات متقدمة مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالى جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إن المفاوضات مازالت قائمة مع جروس، كما يتم مناقشة الجهاز المعاون المقرر اختياره لمعاونة جروس فى تدريب الأبيض ، موضحا أن جروس وافق على المقابل المادى المعروض عليه، ويتبقى الاتفاق على باقى التفاصيل المالية ومدة العقد.