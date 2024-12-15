شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين اتحاد الكرة وعلاء نبيل لمناقشة خطة المنتخبات المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، جلسة مع علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمناقشة خطة وبرامج المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وكلف اتحاد الكرة الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقاً به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير.

وفازت قائمة هاني ابو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.