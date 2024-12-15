شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك والمصري فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك، في السادسة مساء اليوم، نظيره فريق المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة برفقة بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

واستهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع إنيمبا النيجيري 2-2، ليحصد الأبيض 4 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1، ليحصد 4 نقاط أيضاً في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.



مشوار الزمالك والمصري البورسعيدى في الكونفدرالية

يدخل المصري مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، باحثاً عن مواصلة التفوق على الأبيض في الفترة الأخيرة، بعدما فاز على الزمالك قبل أسابيع قليلة في الدوري بهدف نظيف، وهو الفوز الرابع على التوالي للمصري على الزمالك والثالث تحت القيادة الفنية لعلي ماهر.

وحرص علي ماهر مدرب المصري على مراجعة مباريات الزمالك السابقة لوضع الخطة المناسبة للقاء المرتقب، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، كما عقد علي ماهر جلسة مع لاعبي الفريق البورسعيدي وطالبهم خلالها بالفوز لحسم الصراع على صدارة المجموعة، مشدداً على أهمية التركيز في المباراة وعدم الالتفات إلى الظروف المحيطة بها، كما حذر علي ماهر لاعبيه من الثقة الزائدة.

ورصدت إدارة المصري مكافآت مادية للاعبي الفريق لتحفيزهم على الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة من الزمالك، ويفتقد المصري في مباراة الليلة لجهود ميدو جابر الذي تعرض لإصابة في مشط القدم خلال المباراة الماضية أمام بلاك بولز ويخضع على أثرها لعملية جراحية، بالإضافة إلى محمد دبش مدافع الفريق، بالإضافة إلى غموض موقف حسن علي وكريم بامبو وحسين فيصل بسبب الإصابة.