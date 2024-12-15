شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى ومحمود فتح الله مرشحان لمعاونة جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:51 م

يفاضل مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، بين الثنائى أمير عزمى مجاهد ومحمود فتح الله ليكون أحدهما ضمن الجهاز المعاون للسويسرى جروس المدرب المنتظر للفريق.

وجاري المفاضلة بين أمير عزمى وفتح الله للاستقرار على أحدهما، وبعد الاختيار يتم عرض الاسم والاقتراح على جروس لمعرفة رأيه حال تم الاتفاق معه على تدريب الفريق.

وكان الجهاز المعاون لجوميز المدرب السابق، والذى رحل لتدريب الفتح السعودى، يضم أحمد مجدى لكنه سيرافق جوميز فى تجربة السعودية.

ويصل جروس للقاهرة اليوم للاتفاق على تدريب الزمالك وحال الاتفاق يتم الإعلان عقب مباراة المصرى بالكونفدرالية المقرر لها اليوم.