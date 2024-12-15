شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفتح خسارة باتشوكا ملف إعادة منصب مدير الكرة فى الأهلى؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:50 م

كشف مصدر بجهاز الكرة فى النادى الأهلى أن إدارة ناديه ستعيد فتح ملف إعادة منصب مدير الكرة بالفريق بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكى.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إدارة الأهلى تدرس فى الوقت الحالى تعيين مدير كرة جديد بالفريق لإعادة الانضباط داخل جدران النادى".

وأضاف المصدر، "لا تزال هناك عدة أسماء مرشحة لشغل المنصب، ولكن إدارة الأهلى لم تستقر على أحدهم".

وغادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي العاصمة القطرية الدوحة لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي أمس، السبت، باستاد 974 في نصف نهائي كأس العالم للقارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

وخسر الأهلي من بطل المكسيك 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها باتشوكا ليحصد لقب كأس التحدي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.