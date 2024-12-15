شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد مستمر فى الزمالك مع جهاز جروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأحد، 15 ديسمبر 2024 12:32 م
استقر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على استمرار عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسري كريستيان جروس، حال الاتفاق مع الخواجة السويسري على تدريب الفريق.
وجاء الاستقرار على استمرار عبدالواحد السيد فى ظل علمه بكل كبيرة وصغيرة بالفريق بالإضافة إلى حب اللاعبين له وسيطرته على غرفة الملابس بالفريق الأبيض.
ومن المقرر أن يصل جروس إلى القاهرة اليوم للاتفاق على تدريب الزمالك على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد مباراة الفريق امام المصرى بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تقام اليوم.
ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويدخل فريق الزمالك مباراة المصري البورسعيدى الليلة فى الكونفدرالية في ظروف استثنائية بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز