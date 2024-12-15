شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد مستمر فى الزمالك مع جهاز جروس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:32 م

استقر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على استمرار عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسري كريستيان جروس، حال الاتفاق مع الخواجة السويسري على تدريب الفريق.

وجاء الاستقرار على استمرار عبدالواحد السيد فى ظل علمه بكل كبيرة وصغيرة بالفريق بالإضافة إلى حب اللاعبين له وسيطرته على غرفة الملابس بالفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يصل جروس إلى القاهرة اليوم للاتفاق على تدريب الزمالك على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد مباراة الفريق امام المصرى بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تقام اليوم.