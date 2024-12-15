شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر فى نهائى بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:32 م

يخوض منتخب مصر، لرجال وسيدات الاسكواش، مباراتي نهائي بطولة العالم المقامة بهونج كونج، وأعلن هشام العطار المدير الفني لمنتخبي، الرجال والسيدات، التشكيل الذي يخوض المباراة النهائية، والذي جاء كالتالي:

روان العربى ومارينا ستيفانونى

نور الشربينى وأوليفيا ويفر

هانيا الحمامى وأماندا صبحى

تشكيل منتخب الرجال فى مواجهة منتخب إنجلترا:

مازن هشام وكورتيس ماليك

علي فرج ومحمد الشوربجى

مصطفى عسل ومروان الشوربجى

ويتفوق الفراعنة في تاريخ المواجهات المباشرة مع المنتخب الانجليزي قبل صدام اليوم في المباراة النهائية، حيث التقى المنتخبان في 6 مواجهات سابقة، فاز منتخب مصر خلالهم بـ 4 مباريات، فيما فاز المنتخب الانجليزي في مباراتين فقط.

المواجهة الأولى

نهائى عام 2005 فى باكستان وفازت إنجلترا 2-0 وتوجت ببطولة العالم.

المواجهة الثانية

في نهائي بطولة عام 2011 فى ألمانيا، وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-1، وتوج باللقب.

المواجهة الثالثة

في نهائي بطولة عام 2013 فى فرنسا، وفازت إنجلترا بنتيجة 2-1 وتوجت باللقب.

المواجهة الرابعة

نهائي بطولة عام 2017 فى فرنسا، فازت مصر بنتيجة 2-0 وتوجت باللقب.

المواجهة الخامسة

في بطولة عام 2019 فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفازت مصر بنتيجة 2-0 وتوجت باللقب.

المواجهة السادسة والأخيرة

في بطولة عام 2023 فى نيوزيلندا، وفازت مصر بنتيجة 2-0 وتوجت باللقب.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز في نصف النهائي على فرنسا بنتيجة 2-1، بينما جاء تأهل المنتخب الانجليزي عقب الفوز على سويسرا بنتيجة 2-0.

نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

وتعتبر مصر هي ثالث أكثر الدول حصداً للقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بواقع 6 بطولات بالتساوى مع منتخب باكستان ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني الستة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا.