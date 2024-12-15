شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوقع الأهلي عقوبات على لاعبيه بعد الخسارة من باتشوكا؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى حقيقة توقيع عقوبات مادية على فريق الكرة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكى بركلات الترجيح.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "سنطبق اللائحة على لاعبى الأهلى بعد الخسارة من باتشوكا، نتعامل وفقاً للائحة حال الفوز أو الخسارة، ولا بديل عن ذلك، وتنص اللائحة على توقيع عقوبات مالية على اللاعبين حال الخسارة مع إمكانية مضاعفة العقوبة وفقاً لأداء الفريق داخل الملعب".

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وغادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي العاصمة القطرية الدوحة لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي أمس، السبت، باستاد 974 في نصف نهائي كأس العالم للقارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

وخسر الأهلي من بطل المكسيك 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها باتشوكا ليحصد لقب كأس التحدي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.