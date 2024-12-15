شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري.. زيزو وشلبى والجزيري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة برفقة كل من، بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدى مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمود الونش، أحمد فتوح.

الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد، أحمد زيزو، مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الجزيري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة في ظروف استثنائية بمعنويات ضعيفة بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة.

وتشهد صفوف الزمالك عودة حمزة المثلوثى بعدما تعرض لكدمة قوية في أضلع الصدر، غاب على اثرها اللاعب عن مواجهة إنيمبا، ويعمل أحمد مجدى وجهازه المعاون على استغلال كافة العناصر المتاحة من أجل العبور بالمباراة إلى بر الأمان.