شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يصل القاهرة اليوم للاتفاق على تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى المنتظر للزمالك، إلى القاهرة اليوم لإنهاء الاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء على تفاصيل عقده وتحديد مدة التعاقد وبعض التفاصيل المالية الخاصة بالعقد.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الزمالك وجروس لتولي المدرب السويسري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالى جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.

وقال مصدر داخل الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، إن المفاوضات ما زالت قائمة مع جروس، كما يتم مناقشة الجهاز المعاون المقرر اختياره لمعاونة السويسري فى تدريب الأبيض، موضحا أن جروس وافق على المقابل المادى المعروض عليه، ويتبقى الاتفاق على باقى التفاصيل الأخري.