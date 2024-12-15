شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يصل القاهرة اليوم للاتفاق على تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يصل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى المنتظر للزمالك، إلى القاهرة اليوم لإنهاء الاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء على تفاصيل عقده وتحديد مدة التعاقد وبعض التفاصيل المالية الخاصة بالعقد.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الزمالك وجروس لتولي المدرب السويسري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالى جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.
وقال مصدر داخل الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، إن المفاوضات ما زالت قائمة مع جروس، كما يتم مناقشة الجهاز المعاون المقرر اختياره لمعاونة السويسري فى تدريب الأبيض، موضحا أن جروس وافق على المقابل المادى المعروض عليه، ويتبقى الاتفاق على باقى التفاصيل الأخري.
ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيعلن عن الجهاز الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة، متمنيا أن يفوز الزمالك فى المباراة لتكون الفرحة مزدوجة بالفوز والتعاقد مع المدرب.
ويدخل فريق الزمالك مباراة المصري البورسعيدى الليلة فى الكونفدرالية في ظروف استثنائية بمعنويات ضعيفة بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز