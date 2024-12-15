شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: إعلان التعاقد مع جروس مدربا للفريق بعد مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه تم الاتفاق مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزية جوميز، ومن المقرر الاستقرار على الجهاز المعاون له خلال الوقت الحالى، وهناك تواصل مستمر معه.

وأضاف المصدر لليوم السابع، أن الإعلان عن تولى جروس المهمة سيكون بعد مباراة المصرى التى تقام اليوم بالكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيعلن عن الجهاز الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة، متمنيا أن يفوز الزمالك فى المباراة لتكون الفرحة مزدوجة بالفوز والتعاقد مع المدرب.

ويدخل فريق الزمالك مباراة المصري البورسعيدى الليلة فى الكونفدرالية في ظروف استثنائية بمعنويات ضعيفة بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة.