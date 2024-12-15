شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ديسمبر موعد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأحد المقبل، للنظر في عدد من الأمور، أبرزها اختيار قائم بأعمال أمين الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة المستمرين بدلا من الدكتور عبد العزيز غنيم مع اعتماد توقيع المدير المالي للجنة الأولمبية.

كنا يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للجنة الأولمبية، وحسم موقف اتحاد الملاكمة بعد عرض الأميل المرسل من اللجنة الأولمبية الدولية مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية للفترة المتبقية من عُمر المجلس.

كما سيتم عرض الخطاب الذي تم إرساله للجنة الأولمبية الدولية فيما يخص انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لدعم المهندس شريف العريان بعد انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للخماسي والاتفاق على الخطوات اللي تليها .

كما سيتم عرض موقف الأعضاء الذي لم يحالفهم التوفيق في انتخابات الاتحادات الرياضية من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .

ويناقش أيضا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الموافقة على الإعلان عن مدونة الأخلاق المعتمدة سابقا في الجمعية العمومية والإعلان عن تفعيل العمل بها.

كما تلقى المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية والدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية تكليف من المهندس ياسر إدريس بدراسة لائحة اللجنة الأولمبية المصرية الأخيرة ودراسة ملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية السابق إرسالها إلى جانب دراسة الدكتورة آية مدني لكي يتم عرضها علي أعضاء مجلس الإدارة في الجلسة القادمة للإعداد للجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية.