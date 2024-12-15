شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتراجع الأهلي عن تجديد عقد محمد الشناوي بعد رسالته عقب خسارة باتشوكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

آثار محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، حالة من الجدل بعد مباراة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي مساء أمس فى كأس الإنتر كونتيننتال، والتى خسرها الأحمر بركلات الترجيح.

وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا أمس، السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة وجهت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب المباراة انتقادات لبعض لاعبي الفريق، وطالبت الجماهير اللاعبين الذين لا يقدرون مسئولية الفريق بالرحيل ومنهم محمود عبد المنعم كهربا، فما كان من الشناوي إلا أن رد على الجماهير قائلاً، "وأنا كمان همشي.. وبرافو جمهور الأهلي"، في إشارة منه إلى عدم رضاه عن هجوم وانتقاد الجماهير للاعبين عقب المباراة.

وتساءل كثيرون في الشارع الكروي المصري، بصفة عامة وبين جدران الأهلي على وجه الخصوص، عن تجديد عقد الشناوي بعد تصريحاته عقب مباراة الأمس، حيث تداولت أنباء حول إمكانية رحيل الحارس الدولي مع نهاية الموسم الجاري، وإن كان البعض يؤكد أن تصريحات الشناوي أمس ليست سوى "سحابة صيف" ستمر سريعاً وسيُجدد الحارس عقده مع النادي لمدة عامين مقبلين لينتهي في يونيو 2027.

ليصبح السؤال الدائر داخل النادي الأهلي فى الوقت الحالي هو هل يتراجع النادي الأهلي عن تجديد عقد محمد الشناوي ؟، عقب تصريحات الأخيرة التي قال خلالها الحارس الدولي إنه سيرحل عن النادي.

يذكر أن عقد محمد الشناوي مع الأهلي ينتهي في صيف 2025 وتم التفاوض معه مؤخراً بشأن التجديد.