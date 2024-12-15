شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر مطار حمد الدولي للعودة إلى القاهرة بعد الخسارة من باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:46 ص

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مطار حمد الدولي، منذ قليل؛ استعدادا للعودة إلى مصر. ‏

وخسر الأهلي من بطل المكسيك 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها باتشوكا ليحصد لقب كأس التحدي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.

ويستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء الاحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.