شكرا لقرائتكم خبر عن 153 مباراة جمعت الزمالك والمصري البورسعيدى قبل لقاء الليلة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك واجه المصري في 153 مباراة بجميع البطولات المختلفة، حقق الزمالك 86 انتصارًا، مقابل 32 للمصري، وحسم التعادل 35 مباراة، سجل الزمالك 245 هدفًا، واستقبلت شباكه 124 هدفًا

حمادة إمام وعلى خليل هما هدافا الزمالك أمام المصرى برصيد 11 هدفا لكل منهما، ويعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الزمالك مشاركة بتاريخ مواجهاته ضد المصري برصيد 18 مباراة.

تاريخياً سبق والتقى الفريقان في 128 مباراة سابقة ببطولة الدوري، حقق خلالها نادي الزمالك 74 انتصارا، مقابل 24 فوزا للنادي المصري كان آخرها الفوز في لقاء الدور الاول بالدوري النسخة الحالية، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين، وسجل الزمالك 203 أهداف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 97.