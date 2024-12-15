شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخوض الأهلى مباراة بالدورى قبل مواجهة بلوزداد بالأبطال؟.. رابطة الأندية ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة موقف الأهلى من العودة لمسابقة الدورى المصرى بعد خسارته من باتشوكا المكسيكى فى كأس الإنتر كونتيننتال، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضى في قطر.

الأهلي ضد بلوزداد 22 ديسمبر

وأوضح المصدر أن رابطة الأندية لن تضع مباراة للأهلي في مسابقة الدورى بين مواجهة باتشوكا وشباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر الجارى فى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر، "بالنسبة لسموحة، فالرابطة أعلنت الموعد الجديد للمباراة يوم 7 يناير المقبل بعد تأجيله، وليس من المنطقي تعديل الموعد بعد إخطار سموحة به رسميا".

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة للقاء إنبي في كأس الرابطة، فإنبي لديه مباراة يوم 20 ديسمبر الجارى مع الجونة، ومن الصعب إقامة مباراته مع الأهلي قبل مباراة الجونة.