شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشناوى لم يقصر وغضب الأهلاوية مبالغ فيه وكولر يريد الاستغناء عن 4 أجانب والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يرغب فى الاستغناء عن 3 أو 4 لاعبين أجانب بالفريق الأحمر، وذلك عقب مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، والتي انتهت بهزيمة الأهلي بنتيجة 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلي أضاع فرصة انتصار سهل جداً كان فى المتناول وصعود سهل جداً للمباراة النهائية كان في المتناول، وفرصة العمر فى اللعب مع ريال مدريد وكنت ستقدم نتيجة جيدة".

وأضاف شوبير، "واجهت فريقا يحترمك وخائف منك ويدافع ضدك معظم الوقت في النهاية، باتشوكا صعد وهو لا يستحق، والأهلي خسر وهو لا يستحق، ولكني أرى حالة غضب مبالغ فيها، من حق الجماهير أن تحزن لكن لا أحب خروج حالة الغضب عن المألوف، وأكيد اللاعبين والجهاز الفني والإدارة هم الأكثر حزناً ولكن هذه هي كرة القدم".

وتابع، "كل أسبوع يتم عرض لاعبين جدد على كولر لكنه غير مقتنع بأي لاعب، حتى يوسف أيمن، كولر تردد كثيراً ثم وافق على ضمه، وأعتقد إذا سارت الأمور بهذا الشكل فاللاعب سيرحل، وكولر يرغب في تغيير 3 لاعبين أو 4 على الأقل من الخمسة الأجانب بالفريق، ووسام أبو علي لا يعتبر لاعبا أجنبيا".

واختتم شوبير قائلا، "الشناوي لم يتجاوز مطلقاً في حديثه مع جماهير الأهلي، وشاهدت الفيديو مائة مرة لم أسمع كلمة أنا ماشي من الشناوي، حضرتك طالب إيه من الشناوي، حافظ على نظافة شباكه وتصدى لركلة الجزاء الأولى، الشناوي ليس مسؤولا عن شئ ولم يقصر".