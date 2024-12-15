شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع جروس على تدريب الفريق.. ومفاوضات حول مدة العقد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن هناك مفاوضات متقدمة مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالى جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إن المفاوضات مازالت قائمة مع جروس، كما يتم مناقشة الجهاز المعاون المقرر اختياره لمعاونة جروس فى تدريب الأبيض ، موضحا أن جروس وافق على المقابل المادى المعروض عليه، ويتبقى الاتفاق على باقى التفاصيل المالية ومدة العقد.



يذكر أن جروس قاد الزمالك موسم 2018- 2019 وتوج معه ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لكنه رحل عن الفريق.