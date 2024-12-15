شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ختام بطولة مصر الدولية للجولف بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات بطولة مصر الدولية للرجال للجولف، التي أقيمت على ملعب نادى جولف الكاسكيدز بسوما باى بمدينة الغردقة، واستمرت لمدة خمسة أيام بدءًا من الثلاثاء 10 ديسمبر وحتى أمس السبت 14 ديسمبر، وشارك فيها 60 لاعبًا يمثلون 11 دولة مختلفة، بمشاركة دول مثل الدنمارك، السعودية ، البحرين، تونس، إنجلترا، ألمانيا، المجر، ليبيا، لبنان، إيطاليا، ومصر.

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، بحضور حفل الختام، وأشاد وزير الشباب والرياضة بتتظيم البطولة، وذلك خلال كلمته التي نقلها رئيس قطاع الرياضة.

من جانبه، أكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، على أهمية هذه البطولة في تطوير رياضة الجولف في مصر، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لرياضة الجولف.

وتوج اللاعب الدنماركى فيكتور ثيبو بطلا لبطولة مصر الدولية للجولف للرجال نسخة 2024 وتمكن فيكتور من اقتناص اللقب وكتابة اسمه فى السجل الذهبي لاعرق واقدم بطولة جولف فى الشرق الأوسط التي انطلقت نسختها الأولى عام 1921، وسجل فيكتور ضربتين فوق المعدل بعدما سدد 218 ضربة فى الجولات الثلاث للبطولة.

وجاء ثانيا الدنماركى ماجنوس فريدريكسن بفارق أربع ضربات حيث سجل 6 ضربات فوق المعدل وتلاه ثالثا مواطنه ماتياس اوستر جارد مسجلا 11 ضربة فوق المعدل.

وحقق المركز الرابع اللاعب التونسى بهاء بولكماينى 13 ضربة ثم الانجليزى ماكس هوبكنز 16 ضربة وتساوى معه لاعب منتخبنا الوطنى دين نعيم فى نفس عدد الضربات لكن تفوق ماكس بالعد الخلفي وخطف جائزة المركز الخامس.

وفى منافسات المستوى الثاني فاز بالمركز الأول يسرى فؤاد وتلاه طارق عشرى ثانيا ثم جلال الحمامصى ثالثا.

وعقب انتهاء المنافسات أقيمت مراسم الختام وتوزيع الجوائز بحضور كل من رئيس اتحاد الجولف المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، ورئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف البجيرمي، و استاذ محمد عطاالله ممثلا عن سوما باى والمهندس محمد أنور نائب رئيس اتحاد الجولف و عمرو الشافعى الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبى الوطنى الذين قاموا بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.