شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد: كريستيان جروس مدربا للزمالك والاعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، اقتراب تولي السويسري كريستيان جروس قيادة تدريب نادي الزمالك خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات عبر برنامج كورة في الـ90 الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: مجلس الزمالك أنهى اتفاق التعاقد مع كريستيان جروس والاعلان سيكون بعد مباراة المصري اليوم أو بحد أقصى غدا.

وأضاف: كريستيان جروس سيأتي لتدريب الزمالك مع جهازه المعاون الأجنبي، وسيكون أمير عزمي مجاهد أو محمود فتح الله المدرب المصري في الجهاز.

وتابع: الثنائي كارلوس كيروش وروجيرو ميكالي كانا أولوية لمجلس إدارة الزمالك، إلا أن الراتب كان عقبة كبيرة، حيث طلبا راتبًا ضخمًا يتجاوز 100 ألف دولار.